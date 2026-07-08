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Al-Jinn
22
72:22
قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا ٢٢
قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌۭ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ٢٢
قُلۡ
إِنِّي
لَن
يُجِيرَنِي
مِنَ
ٱللَّهِ
أَحَدٞ
وَلَنۡ
أَجِدَ
مِن
دُونِهِۦ
مُلۡتَحَدًا
٢٢
Dize-lhes (ainda): Em verdade, ninguém poderá livrar-me de Deus, nem tampouco acharei amparo algum fora d'Ele;
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ
] ئەی محمد صلى الله علیه وسلم پێیان بڵێ: ئەگەر من سەرپێچى خوای گەورە بكەم و سزام بدات ئەوا هیچ كەسێك نییە بتوانێ سزای خوای گەورەم لەسەر لابدات و بمپارێزێت [
وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (٢٢)
] وە جگە لە خوای گەورە هیچ پشتیوان و پەنایەك نییە كە پەنای بۆ بەرم و لە سزای خوای گەورە بمپارێزێ .