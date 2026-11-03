Traduções
Explore as traduções do Alcorão por idioma e tradutor.
Afar1 traduções
Albanian2 traduções
Amazigh1 traduções
Amharic2 traduções
Arabic1 traduções
Asante1 traduções
Assamese1 traduções
Azeri2 traduções
Bambara2 traduções
Bengali4 traduções
Bosnian3 traduções
Bulgarian1 traduções
Central khmer2 traduções
Chechen1 traduções
Chinese3 traduções
Croatian1 traduções
Czech1 traduções
Dari1 traduções
Divehi2 traduções
Dutch3 traduções
English9 traduções
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration
Filipino1 traduções
Finnish1 traduções
French3 traduções
Fulah1 traduções
Ganda1 traduções
German2 traduções
Gujarati1 traduções
Hausa1 traduções
Hebrew1 traduções
Hindi1 traduções
Indonesian3 traduções
Italian1 traduções
Japanese2 traduções
Kannada2 traduções
Kazakh2 traduções
Kinyarwanda1 traduções
Korean2 traduções
Kurdish2 traduções
Kyrgyz, kirghiz1 traduções
Lingala1 traduções
Lithuanian1 traduções
Macedonian1 traduções
Malay1 traduções
Malayalam3 traduções
Maranao1 traduções
Marathi1 traduções
Moore1 traduções
Nepali1 traduções
Norwegian1 traduções
Oromo1 traduções
Pashto2 traduções
Persian2 traduções
Polish1 traduções
Portuguese2 traduções
Punjabi1 traduções
Romanian3 traduções
Rundi1 traduções
Russian3 traduções
Serbian1 traduções
Sindhi1 traduções
Sinhala, sinhalese1 traduções
Somali2 traduções
Spanish3 traduções
Swahili2 traduções
Swedish1 traduções
Tagalog1 traduções
Tajik3 traduções
Tamil3 traduções
Tatar1 traduções
Telugu1 traduções
Thai2 traduções
Turkish5 traduções
Uighur, uyghur1 traduções
Ukrainian1 traduções
Urdu8 traduções
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan
Uzbek4 traduções
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com