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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Inshiqaq Aia 2
Al-Inshiqaq
2
84:2
واذنت لربها وحقت ٢
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ٢
وَأَذِنَتۡ
ﱗ
لِرَبِّهَا
ﱘ
وَحُقَّتۡ
ﱙ
٢
ﱚ
E obedecer ao (mando do) seu Senhor, em seu temor,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.