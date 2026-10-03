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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Inshiqaq Aia 15
Al-Inshiqaq
15
84:15
بلى ان ربه كان به بصيرا ١٥
بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًۭا ١٥
بَلَىٰٓۚ
ﲛﲜ
إِنَّ
ﲝ
رَبَّهُۥ
ﲞ
كَانَ
ﲟ
بِهِۦ
ﲠ
بَصِيرٗا
ﲡ
١٥
ﲢ
Pois sim! Em verdade, seu Senhor o via.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.