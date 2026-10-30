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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Insan Aia 3
Al-Insan
3
76:3
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ٣
إِنَّا هَدَيْنَـٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًۭا وَإِمَّا كَفُورًا ٣
إِنَّا
ﳂ
هَدَيۡنَٰهُ
ﳃ
ٱلسَّبِيلَ
ﳄ
إِمَّا
ﳅ
شَاكِرٗا
ﳆ
وَإِمَّا
ﳇ
كَفُورًا
ﳈ
٣
ﳉ
Em verdade, assinalamos-lhe uma senda, quer fosse agradecido, quer fosse ingrato.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.