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Al-Insan
19
76:19
۞ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا ١٩
۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌۭ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًۭا مَّنثُورًۭا ١٩
۞ وَيَطُوفُ
عَلَيۡهِمۡ
وِلۡدَٰنٞ
مُّخَلَّدُونَ
إِذَا
رَأَيۡتَهُمۡ
حَسِبۡتَهُمۡ
لُؤۡلُؤٗا
مَّنثُورٗا
١٩
E os servirão mancebos imortais; quando os vires, parecer-te-ão pérolas dispersas.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَیَطُوفُ عَلَیۡهِمۡ وِلۡدَ ٰنࣱ مُّخَلَّدُونَ﴾ بصفة الولدان لا يشيبون ﴿إِذَا رَأَیۡتَهُمۡ حَسِبۡتَهُمۡ﴾ لحسنهم وانتشارهم في الخدمة ﴿لُؤۡلُؤࣰا مَّنثُورࣰا ١٩﴾ من سلكه أو من صدفه وهو أحسن منه في غير ذلك