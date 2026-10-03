Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Aia 9
Al-Infitar
9
82:9
كلا بل تكذبون بالدين ٩
كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ٩
كـَلَّا
ﱪ
بَلۡ
ﱫ
تُكَذِّبُونَ
ﱬ
بِٱلدِّينِ
ﱭ
٩
ﱮ
Qual! Apesar disso, desmentis o (Dia do) Juízo!
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.