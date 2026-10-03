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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Aia 17
Al-Infitar
17
82:17
وما ادراك ما يوم الدين ١٧
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٧
وَمَآ
ﲍ
أَدۡرَىٰكَ
ﲎ
مَا
ﲏ
يَوۡمُ
ﲐ
ٱلدِّينِ
ﲑ
١٧
ﲒ
E, o que te fará entender o que é o Dia do Juízo?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.