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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Aia 15
Al-Infitar
15
82:15
يصلونها يوم الدين ١٥
يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٥
يَصۡلَوۡنَهَا
ﲄ
يَوۡمَ
ﲅ
ٱلدِّينِ
ﲆ
١٥
ﲇ
Em que entrarão, no Dia do Juízo,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.