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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Aia 14
Al-Infitar
14
82:14
وان الفجار لفي جحيم ١٤
وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍۢ ١٤
وَإِنَّ
ﱿ
ٱلۡفُجَّارَ
ﲀ
لَفِي
ﲁ
جَحِيمٖ
ﲂ
١٤
ﲃ
Por outra, os ignóbeis, irão para a fogueira,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.