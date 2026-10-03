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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Aia 13
Al-Infitar
13
82:13
ان الابرار لفي نعيم ١٣
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍۢ ١٣
إِنَّ
ﱺ
ٱلۡأَبۡرَارَ
ﱻ
لَفِي
ﱼ
نَعِيمٖ
ﱽ
١٣
ﱾ
Sabei que os piedosos estarão em deleite;
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.