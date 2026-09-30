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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Hadid Aia 1
Al-Hadid
1
57:1
سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ١
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١
سَبَّحَ
ﲪ
لِلَّهِ
ﲫ
مَا
ﲬ
فِي
ﲭ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲮ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲯﲰ
وَهُوَ
ﲱ
ٱلۡعَزِيزُ
ﲲ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲳ
١
ﲴ
Tudo quanto existe nos céus e na terra glorifica Deus, porque Ele é o Poderoso, o Prudentíssimo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.