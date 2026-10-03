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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Buruj Aia 6
Al-Buruj
6
85:6
اذ هم عليها قعود ٦
إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌۭ ٦
إِذۡ
ﱝ
هُمۡ
ﱞ
عَلَيۡهَا
ﱟ
قُعُودٞ
ﱠ
٦
ﱡ
Estando eles sentados ao seu redor,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.