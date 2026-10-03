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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Buruj Aia 4
Al-Buruj
4
85:4
قتل اصحاب الاخدود ٤
قُتِلَ أَصْحَـٰبُ ٱلْأُخْدُودِ ٤
قُتِلَ
ﱕ
أَصۡحَٰبُ
ﱖ
ٱلۡأُخۡدُودِ
ﱗ
٤
ﱘ
Destruíram-se a si mesmos os donos do fosso (do fogo),
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.