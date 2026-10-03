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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Buruj Aia 3
Al-Buruj
3
85:3
وشاهد ومشهود ٣
وَشَاهِدٍۢ وَمَشْهُودٍۢ ٣
وَشَاهِدٖ
ﱒ
وَمَشۡهُودٖ
ﱓ
٣
ﱔ
E pela testemunha e por aquilo de que presta testemunho
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.