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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Buruj Aia 1
Al-Buruj
1
85:1
والسماء ذات البروج ١
وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١
وَٱلسَّمَآءِ
ﱋ
ذَاتِ
ﱌ
ٱلۡبُرُوجِ
ﱍ
١
ﱎ
Pelo céu, possuidor das constelações
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.