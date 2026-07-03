Entrar
Entrar
Selecione o idioma
002

2. Sura Al-Baqarah

The Cow

Leia e ouça a Surata Al-Baqarah Com tradução, tafsir, recitação em áudio, significado palavra por palavra e transliteração. Tradução por Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
Tafsirs
Lições
Reflexões