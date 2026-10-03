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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Baqarah Aia 83
Al-Baqarah
83
2:83
واذ اخذنا ميثاق بني اسراييل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون ٨٣
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًۭا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًۭا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ٨٣
وَإِذۡ
ﲧ
أَخَذۡنَا
ﲨ
مِيثَٰقَ
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بَنِيٓ
ﲪ
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لَا
ﲬ
تَعۡبُدُونَ
ﲭ
إِلَّا
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ٱللَّهَ
ﲯ
وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ
ﲰ
إِحۡسَانٗا
ﲱ
وَذِي
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ٱلۡقُرۡبَىٰ
ﲳ
وَٱلۡيَتَٰمَىٰ
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وَٱلۡمَسَٰكِينِ
ﲵ
وَقُولُواْ
ﲶ
لِلنَّاسِ
ﲷ
حُسۡنٗا
ﲸ
وَأَقِيمُواْ
ﲹ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲺ
وَءَاتُواْ
ﲻ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﲼ
ثُمَّ
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تَوَلَّيۡتُمۡ
ﲾ
إِلَّا
ﲿ
قَلِيلٗا
ﳀ
مِّنكُمۡ
ﳁ
وَأَنتُم
ﳂ
مُّعۡرِضُونَ
ﳃ
٨٣
ﳄ
E de quando exigimos o compromisso dos israelitas, ordenando-lhes: Não adoreis senão a Deus; tratai combenevolência vossos pais e parentes, os órfãos e os necessitados; falai ao próximo com doçura; observai a oração e pagai ozakat. Porém, vós renegastes desdenhosamente, salvo um pequeno número entre vós.
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Tafsir Fathul Majid
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