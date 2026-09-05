Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:79
Al-Baqarah
79
2:79
فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هاذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون ٧٩
فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا ۖ فَوَيْلٌۭ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌۭ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٧٩
فَوَيۡلٞ
ﱗ
لِّلَّذِينَ
ﱘ
يَكۡتُبُونَ
ﱙ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱚ
بِأَيۡدِيهِمۡ
ﱛ
ثُمَّ
ﱜ
يَقُولُونَ
ﱝ
هَٰذَا
ﱞ
مِنۡ
ﱟ
عِندِ
ﱠ
ٱللَّهِ
ﱡ
لِيَشۡتَرُواْ
ﱢ
بِهِۦ
ﱣ
ثَمَنٗا
ﱤ
قَلِيلٗاۖ
ﱥﱦ
فَوَيۡلٞ
ﱧ
لَّهُم
ﱨ
مِّمَّا
ﱩ
كَتَبَتۡ
ﱪ
أَيۡدِيهِمۡ
ﱫ
وَوَيۡلٞ
ﱬ
لَّهُم
ﱭ
مِّمَّا
ﱮ
يَكۡسِبُونَ
ﱯ
٧٩
ﱰ
Ai daqueles que copiam o Livro, (alterando-o) com as suas mãos, e então dizem: Isto emana de Deus, para negociá-lo avil preço. Ai deles, pelo que as suas mãos escreveram! E ai deles, pelo que lucraram!
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
] تیاچوون و لهناوچوون و ههڕهشهی سهخت و سزای دۆزهخ بۆ ئهو كهسانهی كه به دهستی خۆیان و بهههواو ئارهزووی خۆیان ئهو كتابانه ئهنووسنهوه، ئهم ئایهته لهسهر زانایانی جولهكه دابهزیووه [
ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
] پاشان ئهیدهنه پاڵ خوای گهورهو ئهڵێن ئهمه لهلایهن خوای گهورهوه هاتووهو فهرموودهی خوای گهورهیه [
لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
] بۆ ئهوهی كه دونیایهكی كهمی پێ بكڕن و پارهیهكی كهمیان پێ دهست بكهوێ [
فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ
] تیابچن بۆ شتێك كه بهدهستی خۆیان نوسیویانه [
وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (٧٩)
] وه تیابچن بۆ ئهو پاره كهمهی دونیا كه لهبهرامبهر گۆڕینی كهلامی خوای گهوره دهستی ئهخهن.