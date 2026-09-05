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Tafsir: Al-Baqarah 2:71
Al-Baqarah
71
2:71
قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ٧١
قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ لَّا ذَلُولٌۭ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌۭ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟ ٱلْـَٔـٰنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ ٧١
قَالَ
ﱓ
إِنَّهُۥ
ﱔ
يَقُولُ
ﱕ
إِنَّهَا
ﱖ
بَقَرَةٞ
ﱗ
لَّا
ﱘ
ذَلُولٞ
ﱙ
تُثِيرُ
ﱚ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱛ
وَلَا
ﱜ
تَسۡقِي
ﱝ
ٱلۡحَرۡثَ
ﱞ
مُسَلَّمَةٞ
ﱟ
لَّا
ﱠ
شِيَةَ
ﱡ
فِيهَاۚ
ﱢﱣ
قَالُواْ
ﱤ
ٱلۡـَٰٔنَ
ﱥ
جِئۡتَ
ﱦ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﱧﱨ
فَذَبَحُوهَا
ﱩ
وَمَا
ﱪ
كَادُواْ
ﱫ
يَفۡعَلُونَ
ﱬ
٧١
ﱭ
Disse-lhes: Ele diz que tem de ser uma vaca mansa, não treinada para labor da terra ou para rega dos campos; semdefeitos, sem manchas. Disseram: Agora falaste a verdade. E a sacrificaram, ainda que pouco faltasse para que não ofizessem.
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Tafsir Fathul Majid
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