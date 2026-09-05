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Tafsir: Al-Baqarah 2:65
Al-Baqarah
65
2:65
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسيين ٦٥
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ ٦٥
وَلَقَدۡ
ﱹ
عَلِمۡتُمُ
ﱺ
ٱلَّذِينَ
ﱻ
ٱعۡتَدَوۡاْ
ﱼ
مِنكُمۡ
ﱽ
فِي
ﱾ
ٱلسَّبۡتِ
ﱿ
فَقُلۡنَا
ﲀ
لَهُمۡ
ﲁ
كُونُواْ
ﲂ
قِرَدَةً
ﲃ
خَٰسِـِٔينَ
ﲄ
٦٥
ﲅ
Já sabeis o que ocorreu àqueles, dentre vós, que profanaram o sábado; a esses dissemos: "Sede símios desprezíveis!"
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Tafsir Fathul Majid
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