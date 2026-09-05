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Tafsir: Al-Baqarah 2:55
Al-Baqarah
55
2:55
واذ قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ٥٥
وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةًۭ فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٥
وَإِذۡ
ﲚ
قُلۡتُمۡ
ﲛ
يَٰمُوسَىٰ
ﲜ
لَن
ﲝ
نُّؤۡمِنَ
ﲞ
لَكَ
ﲟ
حَتَّىٰ
ﲠ
نَرَى
ﲡ
ٱللَّهَ
ﲢ
جَهۡرَةٗ
ﲣ
فَأَخَذَتۡكُمُ
ﲤ
ٱلصَّٰعِقَةُ
ﲥ
وَأَنتُمۡ
ﲦ
تَنظُرُونَ
ﲧ
٥٥
ﲨ
E de quando dissestes: Ó Moisés, não creremos em ti até que vejamos Deus claramente! E a centelha vos fulminou, enquanto olháveis.
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{بەنی ئیسرائیل لە دونیادا داوای بینینی خوای گەورە دەكەن!} [
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً
] موسی
صلی الله علیه وسلم
حهفتا كهسی ههڵبژارد له باشترین و چاكترینیان تا لهگهڵیدا بن، ئهمانه وتیان ئهی موسی
صلی الله علیه وسلم
ئێمه ئیمانت پێ ناهێنین تا خوای گهوره به چاوی خۆمان نهبینین [
فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٥)
] ئاگرێك یان دهنگێك له ئاسمانهوه هات و ههموویانی كوشت و مراندیانی وه ئێوه ئهو شتهتان بهچاوی خۆتان بینی و تهماشاتان دهكرد.