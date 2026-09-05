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Tafsir: Al-Baqarah 2:51
Al-Baqarah
51
2:51
واذ واعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ٥١
وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةًۭ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَـٰلِمُونَ ٥١
وَإِذۡ
ﱠ
وَٰعَدۡنَا
ﱡ
مُوسَىٰٓ
ﱢ
أَرۡبَعِينَ
ﱣ
لَيۡلَةٗ
ﱤ
ثُمَّ
ﱥ
ٱتَّخَذۡتُمُ
ﱦ
ٱلۡعِجۡلَ
ﱧ
مِنۢ
ﱨ
بَعۡدِهِۦ
ﱩ
وَأَنتُمۡ
ﱪ
ظَٰلِمُونَ
ﱫ
٥١
ﱬ
E de quando instituímos o pacto das quarenta noites de Moisés e que vós, em sua ausência, adorastes do bezerro, condenando-vos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.