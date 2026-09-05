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Tafsir: Al-Baqarah 2:48
Al-Baqarah
48
2:48
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شييا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون ٤٨
وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًۭا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍۢ شَيْـًۭٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَـٰعَةٌۭ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌۭ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٤٨
وَٱتَّقُواْ
ﲿ
يَوۡمٗا
ﳀ
لَّا
ﳁ
تَجۡزِي
ﳂ
نَفۡسٌ
ﳃ
عَن
ﳄ
نَّفۡسٖ
ﳅ
شَيۡـٔٗا
ﳆ
وَلَا
ﳇ
يُقۡبَلُ
ﳈ
مِنۡهَا
ﳉ
شَفَٰعَةٞ
ﳊ
وَلَا
ﳋ
يُؤۡخَذُ
ﳌ
مِنۡهَا
ﳍ
عَدۡلٞ
ﳎ
وَلَا
ﳏ
هُمۡ
ﳐ
يُنصَرُونَ
ﳑ
٤٨
ﳒ
E temei o dia em que nenhuma alma poderá advogar por outra, nem lhe será admitida intercessão alguma, nem lhe seráaceita compensação, nem ninguém será socorrido!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.