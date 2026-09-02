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Tafsir: Al-Baqarah 2:42
Al-Baqarah
42
2:42
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ٤٢
وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢
وَلَا
ﲂ
تَلۡبِسُواْ
ﲃ
ٱلۡحَقَّ
ﲄ
بِٱلۡبَٰطِلِ
ﲅ
وَتَكۡتُمُواْ
ﲆ
ٱلۡحَقَّ
ﲇ
وَأَنتُمۡ
ﲈ
تَعۡلَمُونَ
ﲉ
٤٢
ﲊ
E não disfarceis a verdade com a falsidade, nem a oculteis, sabendo-a.
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[
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ
] وه حهق و باتڵ تێكهڵ مهكهن و سهر له خهڵك مهشێوێنن و حهق مهشارنهوه كه ناردنی محمدو
صلی الله علیه وسلم
ئیمان هێنانه پێی [
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٢)
] له كاتێكدا كه ئهزانن محمد پێغهمبهری خوایه
صلی الله علیه وسلم
.