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Tafsir: Al-Baqarah 2:18
Al-Baqarah
18
2:18
صم بكم عمي فهم لا يرجعون ١٨
صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌۭ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨
صُمُّۢ
ﱓ
بُكۡمٌ
ﱔ
عُمۡيٞ
ﱕ
فَهُمۡ
ﱖ
لَا
ﱗ
يَرۡجِعُونَ
ﱘ
١٨
ﱙ
São surdos, mudos, cegos e não se retraem (do erro).
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ صُمٌّ }
أي: عن سماع الخير،
{ بُكْمٌ }
[أي]
: عن النطق به،
{ عُمْيٌ }
عن رؤية الحق،
{ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ }
لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه, فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال, فإنه لا يعقل, وهو أقرب رجوعا منهم.