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Tafsir: Al-Baqarah 2:17
Al-Baqarah
17
2:17
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ١٧
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًۭا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَـٰتٍۢ لَّا يُبْصِرُونَ ١٧
مَثَلُهُمۡ
ﱁ
كَمَثَلِ
ﱂ
ٱلَّذِي
ﱃ
ٱسۡتَوۡقَدَ
ﱄ
نَارٗا
ﱅ
فَلَمَّآ
ﱆ
أَضَآءَتۡ
ﱇ
مَا
ﱈ
حَوۡلَهُۥ
ﱉ
ذَهَبَ
ﱊ
ٱللَّهُ
ﱋ
بِنُورِهِمۡ
ﱌ
وَتَرَكَهُمۡ
ﱍ
فِي
ﱎ
ظُلُمَٰتٖ
ﱏ
لَّا
ﱐ
يُبۡصِرُونَ
ﱑ
١٧
ﱒ
Parecem-se com aqueles que fez arder um fogo; mas, quando este iluminou tudo que o rodeava, Deus extinguiu-lhes a luz, deixando-os sem ver, nas trevas.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.