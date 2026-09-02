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Tafsir: Al-Baqarah 2:17
Al-Baqarah
17
2:17
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ١٧
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًۭا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَـٰتٍۢ لَّا يُبْصِرُونَ ١٧
مَثَلُهُمۡ
ﱁ
كَمَثَلِ
ﱂ
ٱلَّذِي
ﱃ
ٱسۡتَوۡقَدَ
ﱄ
نَارٗا
ﱅ
فَلَمَّآ
ﱆ
أَضَآءَتۡ
ﱇ
مَا
ﱈ
حَوۡلَهُۥ
ﱉ
ذَهَبَ
ﱊ
ٱللَّهُ
ﱋ
بِنُورِهِمۡ
ﱌ
وَتَرَكَهُمۡ
ﱍ
فِي
ﱎ
ظُلُمَٰتٖ
ﱏ
لَّا
ﱐ
يُبۡصِرُونَ
ﱑ
١٧
ﱒ
Parecem-se com aqueles que fez arder um fogo; mas, quando este iluminou tudo que o rodeava, Deus extinguiu-lhes a luz, deixando-os sem ver, nas trevas.
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[
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
] نموونهی ئهم كهسانه وهكو نموونهی كهسێك وایه كه ئاگرێك ئهكاتهوه [
فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (١٧)
] كاتێك كه ئهو ئاگره دهوروپشتی خۆیان ڕووناك ئهكاتهوهو بهرچاوی خۆیان ئهبینن خوای گهوره ئاگرو ڕووناكییهكهیان لێ ئهكوژێنێتهوه وه بهجێیان دێلێ له تاریكییهكدا كه بهرچاوی خۆیان نهبینن، كۆمهڵێ له صهحابه ئهفهرموون: ئهمه نموونهیهكه بۆ مونافیقان كاتێك كه پێغهمبهر
صلی الله علیه وسلم
هاته مهدینهوه موسڵمان بوون و ئیسلام و ئیمانیان ناسی و بهرچاویان ڕووناك بوو، بهڵام له دوای ئهوه پاشگهز بوونهوه وه نیفاقیان ههڵبژارد ئهو ڕووناكی ئیمان و ئیسلامهیان كوژایهوهو ئهو كاته بهرچاوی خۆیان نهئهبینی و نهیانزانی كامه خێرهو كامه شهڕهو كامه حهڵاڵ و كامه حهڕامه.