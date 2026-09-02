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Tafsir: Al-Baqarah 2:16
Al-Baqarah
16
2:16
اولايك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ١٦
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَـٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ١٦
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳃ
ٱلَّذِينَ
ﳄ
ٱشۡتَرَوُاْ
ﳅ
ٱلضَّلَٰلَةَ
ﳆ
بِٱلۡهُدَىٰ
ﳇ
فَمَا
ﳈ
رَبِحَت
ﳉ
تِّجَٰرَتُهُمۡ
ﳊ
وَمَا
ﳋ
كَانُواْ
ﳌ
مُهۡتَدِينَ
ﳍ
١٦
ﳎ
São os que trocaram a orientação pelo extravio; mas tal troca não lhes trouxe proveito, nem foram iluminados.
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Tafseer Jalalayn
﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ ٱشۡتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ﴾ أَيْ اسْتَبْدَلُوهَا بِهِ ﴿فَمَا رَبِحَت تِّجَـٰرَتُهُمۡ﴾ أَيْ مَا رَبِحُوا فِيهَا بَلْ خَسِرُوا لِمَصِيرِهِمْ إلَى النَّار الْمُؤَبَّدَة عَلَيْهِمْ ﴿وَمَا كَانُوا۟ مُهۡتَدِینَ ١٦﴾ فِيمَا فَعَلُوا