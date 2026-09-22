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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Aia 67
Al-'Ankabut
67
29:67
اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يومنون وبنعمة الله يكفرون ٦٧
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًۭا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَـٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ٦٧
أَوَلَمۡ
ﱬ
يَرَوۡاْ
ﱭ
أَنَّا
ﱮ
جَعَلۡنَا
ﱯ
حَرَمًا
ﱰ
ءَامِنٗا
ﱱ
وَيُتَخَطَّفُ
ﱲ
ٱلنَّاسُ
ﱳ
مِنۡ
ﱴ
حَوۡلِهِمۡۚ
ﱵﱶ
أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ
ﱷ
يُؤۡمِنُونَ
ﱸ
وَبِنِعۡمَةِ
ﱹ
ٱللَّهِ
ﱺ
يَكۡفُرُونَ
ﱻ
٦٧
ﱼ
E não reparam (os maquenses) em que lhes concedemos um santuário seguro, ao passo que, ao seu redor, as pessoaseram saqueadas? Crerão, acaso, nas falsidades, e rejeitarão as graças de Deus?
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Tafsir Fathul Majid
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