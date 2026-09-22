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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Aia 66
Al-'Ankabut
66
29:66
ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ٦٦
لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَـٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا۟ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٦٦
لِيَكۡفُرُواْ
ﱤ
بِمَآ
ﱥ
ءَاتَيۡنَٰهُمۡ
ﱦ
وَلِيَتَمَتَّعُواْۚ
ﱧﱨ
فَسَوۡفَ
ﱩ
يَعۡلَمُونَ
ﱪ
٦٦
ﱫ
Para, em seguida, desagradecerem tudo, com que o temos cumulado, e para se deleitarem. Logo o saberão!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.