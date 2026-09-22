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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Aia 63
Al-'Ankabut
63
29:63
ولين سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون ٦٣
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٦٣
وَلَئِن
ﲼ
سَأَلۡتَهُم
ﲽ
مَّن
ﲾ
نَّزَّلَ
ﲿ
مِنَ
ﳀ
ٱلسَّمَآءِ
ﳁ
مَآءٗ
ﳂ
فَأَحۡيَا
ﳃ
بِهِ
ﳄ
ٱلۡأَرۡضَ
ﳅ
مِنۢ
ﳆ
بَعۡدِ
ﳇ
مَوۡتِهَا
ﳈ
لَيَقُولُنَّ
ﳉ
ٱللَّهُۚ
ﳊﳋ
قُلِ
ﳌ
ٱلۡحَمۡدُ
ﳍ
لِلَّهِۚ
ﳎﳏ
بَلۡ
ﳐ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﳑ
لَا
ﳒ
يَعۡقِلُونَ
ﳓ
٦٣
ﳔ
E se lhes perguntas: Quem faz descer a água do céu e com ela vivifica a terra, depois de haver sido árida? Respondem-te: Deus! Dize: Louvado seja Deus! Porém, a maioria é insensata.
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