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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Aia 6
Al-'Ankabut
6
29:6
ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين ٦
وَمَن جَـٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَـٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦
وَمَن
ﳅ
جَٰهَدَ
ﳆ
فَإِنَّمَا
ﳇ
يُجَٰهِدُ
ﳈ
لِنَفۡسِهِۦٓۚ
ﳉﳊ
إِنَّ
ﳋ
ٱللَّهَ
ﳌ
لَغَنِيٌّ
ﳍ
عَنِ
ﳎ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳏ
٦
ﳐ
Quanto àquele que lutar pela causa de Deus, o fará em benefício próprio; porém, sabei que Deus pode prescindir de todaa humanidade.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.