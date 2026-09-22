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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Aia 52
Al-'Ankabut
52
29:52
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولايك هم الخاسرون ٥٢
قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًۭا ۖ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْبَـٰطِلِ وَكَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ٥٢
قُلۡ
ﲶ
كَفَىٰ
ﲷ
بِٱللَّهِ
ﲸ
بَيۡنِي
ﲹ
وَبَيۡنَكُمۡ
ﲺ
شَهِيدٗاۖ
ﲻﲼ
يَعۡلَمُ
ﲽ
مَا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳀ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
ﳁﳂ
وَٱلَّذِينَ
ﳃ
ءَامَنُواْ
ﳄ
بِٱلۡبَٰطِلِ
ﳅ
وَكَفَرُواْ
ﳆ
بِٱللَّهِ
ﳇ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳈ
هُمُ
ﳉ
ٱلۡخَٰسِرُونَ
ﳊ
٥٢
ﳋ
Dize-lhes: Basta-me Deus por testemunha, entre vós e mim. Ele conhece o que há nos céus e na terra. Aqueles quecrerem nas vaidades e negarem Deus, serão os desventurados.
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Tafsir Fathul Majid
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