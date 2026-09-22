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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Aia 51
Al-'Ankabut
51
29:51
اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذالك لرحمة وذكرى لقوم يومنون ٥١
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةًۭ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٥١
أَوَلَمۡ
ﲥ
يَكۡفِهِمۡ
ﲦ
أَنَّآ
ﲧ
أَنزَلۡنَا
ﲨ
عَلَيۡكَ
ﲩ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲪ
يُتۡلَىٰ
ﲫ
عَلَيۡهِمۡۚ
ﲬﲭ
إِنَّ
ﲮ
فِي
ﲯ
ذَٰلِكَ
ﲰ
لَرَحۡمَةٗ
ﲱ
وَذِكۡرَىٰ
ﲲ
لِقَوۡمٖ
ﲳ
يُؤۡمِنُونَ
ﲴ
٥١
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Não lhes basta, acaso, que te tenhamos revelado o Livro, que lhes é recitado? Em verdade, nisto há mercês e mensagempara os fiéis.
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Tafsir Fathul Majid
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