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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Aia 48
Al-'Ankabut
48
29:48
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ٤٨
وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍۢ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًۭا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٤٨
وَمَا
ﱴ
كُنتَ
ﱵ
تَتۡلُواْ
ﱶ
مِن
ﱷ
قَبۡلِهِۦ
ﱸ
مِن
ﱹ
كِتَٰبٖ
ﱺ
وَلَا
ﱻ
تَخُطُّهُۥ
ﱼ
بِيَمِينِكَۖ
ﱽﱾ
إِذٗا
ﱿ
لَّٱرۡتَابَ
ﲀ
ٱلۡمُبۡطِلُونَ
ﲁ
٤٨
ﲂ
E nunca recitaste livro algum antes deste, nem o transcreveste com a tua mão direita; caso contrário, os difamadores teriaduvidado.
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Tafsir Fathul Majid
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