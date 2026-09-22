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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Aia 47
Al-'Ankabut
47
29:47
وكذالك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يومنون به ومن هاولاء من يومن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون ٤٧
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَمِنْ هَـٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَـٰفِرُونَ ٤٧
وَكَذَٰلِكَ
ﱝ
أَنزَلۡنَآ
ﱞ
إِلَيۡكَ
ﱟ
ٱلۡكِتَٰبَۚ
ﱠﱡ
فَٱلَّذِينَ
ﱢ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ﱣ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱤ
يُؤۡمِنُونَ
ﱥ
بِهِۦۖ
ﱦﱧ
وَمِنۡ
ﱨ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱩ
مَن
ﱪ
يُؤۡمِنُ
ﱫ
بِهِۦۚ
ﱬﱭ
وَمَا
ﱮ
يَجۡحَدُ
ﱯ
بِـَٔايَٰتِنَآ
ﱰ
إِلَّا
ﱱ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱲ
٤٧
ﱳ
E assim te revelamos o Livro. Aqueles a quem concedemos o Livro crêem nele, e também entre estes (árabes idólatras) há os que nele crêem; e ninguém, salvo os incrédulos, nega os Nosso versículos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.