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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Aia 44
Al-'Ankabut
44
29:44
خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذالك لاية للمومنين ٤٤
خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٤٤
خَلَقَ
ﲝ
ٱللَّهُ
ﲞ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲟ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲠ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﲡﲢ
إِنَّ
ﲣ
فِي
ﲤ
ذَٰلِكَ
ﲥ
لَأٓيَةٗ
ﲦ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲧ
٤٤
ﲨ
Deus criou os céus e a terra com prudência; certamente, nisto há um sinal para os fiéis.
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Tafsir Fathul Majid
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