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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Aia 41
Al-'Ankabut
41
29:41
مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ٤١
مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًۭا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٤١
مَثَلُ
ﱯ
ٱلَّذِينَ
ﱰ
ٱتَّخَذُواْ
ﱱ
مِن
ﱲ
دُونِ
ﱳ
ٱللَّهِ
ﱴ
أَوۡلِيَآءَ
ﱵ
كَمَثَلِ
ﱶ
ٱلۡعَنكَبُوتِ
ﱷ
ٱتَّخَذَتۡ
ﱸ
بَيۡتٗاۖ
ﱹﱺ
وَإِنَّ
ﱻ
أَوۡهَنَ
ﱼ
ٱلۡبُيُوتِ
ﱽ
لَبَيۡتُ
ﱾ
ٱلۡعَنكَبُوتِۚ
ﱿﲀ
لَوۡ
ﲁ
كَانُواْ
ﲂ
يَعۡلَمُونَ
ﲃ
٤١
ﲄ
O exemplo daqueles que adotam protetores, em vez de Deus, é igual ao da aranha, que constrói a sua própria casa. Porcerto que a mais fraca das casas é a teia de aranha. Se o soubessem!
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