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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Aia 39
Al-'Ankabut
39
29:39
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين ٣٩
وَقَـٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا۟ سَـٰبِقِينَ ٣٩
وَقَٰرُونَ
ﱁ
وَفِرۡعَوۡنَ
ﱂ
وَهَٰمَٰنَۖ
ﱃﱄ
وَلَقَدۡ
ﱅ
جَآءَهُم
ﱆ
مُّوسَىٰ
ﱇ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﱈ
فَٱسۡتَكۡبَرُواْ
ﱉ
فِي
ﱊ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱋ
وَمَا
ﱌ
كَانُواْ
ﱍ
سَٰبِقِينَ
ﱎ
٣٩
ﱏ
E (recorda-te de) Carun, do Faraó e de Haman. Moisés lhes apresentou as evidências, mas eles se ensoberbeceram naterra, mas não puderam iludir(-Nos).
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Tafsir Fathul Majid
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