[ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ] وە (قاڕون) بەو هەموو سەروەت و سامانە زۆرەییەوە و فیرعەون بەو هەموو دەسەڵات و سەربازە زۆرەیەوە و (هامان)یش كە وەزیرو راوێژكارى فیرعەون بوو خوای گەورە هەمووی لەناوبردن [ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ] وە بەدڵنیایی موسا صلى الله علیه وسلم بە بەڵگەی ڕوون و ئاشكراو موعجیزەوە هات بۆ ناویان [ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ ] بەڵام ئەوان خۆیان بەگەورە زانی لەسەر زەویداو عیبادەتی خوایان نەكرد [ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (٣٩) ] وە ئەمانیش پێش ئێمە نەكەوتن و ڕزگاریان نەبوو لە سزای خواى گەورە.