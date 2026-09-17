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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Aia 36
Al-'Ankabut
36
29:36
والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين ٣٦
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًۭا فَقَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٦
وَإِلَىٰ
ﲓ
مَدۡيَنَ
ﲔ
أَخَاهُمۡ
ﲕ
شُعَيۡبٗا
ﲖ
فَقَالَ
ﲗ
يَٰقَوۡمِ
ﲘ
ٱعۡبُدُواْ
ﲙ
ٱللَّهَ
ﲚ
وَٱرۡجُواْ
ﲛ
ٱلۡيَوۡمَ
ﲜ
ٱلۡأٓخِرَ
ﲝ
وَلَا
ﲞ
تَعۡثَوۡاْ
ﲟ
فِي
ﲠ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲡ
مُفۡسِدِينَ
ﲢ
٣٦
ﲣ
E enviamos aos madianitas seu irmão, Xuaib (Jetro), que lhes disse: Ó povo meu, adorai a Deus, temei o Dia do JuízoFinal, e não injurieis na terra, corrompendo-a!
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Tafsir Fathul Majid
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