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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Aia 30
Al-'Ankabut
30
29:30
قال رب انصرني على القوم المفسدين ٣٠
قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠
قَالَ
ﳀ
رَبِّ
ﳁ
ٱنصُرۡنِي
ﳂ
عَلَى
ﳃ
ٱلۡقَوۡمِ
ﳄ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﳅ
٣٠
ﳆ
Disse: Ó Senhor meu, concede-me a vitória sobre o povo dos corruptores!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.