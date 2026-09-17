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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Aia 21
Al-'Ankabut
21
29:21
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون ٢١
يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ٢١
يُعَذِّبُ
ﲩ
مَن
ﲪ
يَشَآءُ
ﲫ
وَيَرۡحَمُ
ﲬ
مَن
ﲭ
يَشَآءُۖ
ﲮﲯ
وَإِلَيۡهِ
ﲰ
تُقۡلَبُونَ
ﲱ
٢١
ﲲ
Ele castiga quem deseja e Se apiada de quem Lhe apraz, e a Ele retornareis.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.