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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Aia 2
Al-'Ankabut
2
29:2
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ٢
أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢
أَحَسِبَ
ﲓ
ٱلنَّاسُ
ﲔ
أَن
ﲕ
يُتۡرَكُوٓاْ
ﲖ
أَن
ﲗ
يَقُولُوٓاْ
ﲘ
ءَامَنَّا
ﲙ
وَهُمۡ
ﲚ
لَا
ﲛ
يُفۡتَنُونَ
ﲜ
٢
ﲝ
Porventura, pensam os humanos que serão deixados em paz, só porque dizem: Cremos!, sem serem postos à prova?
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Tafsir Fathul Majid
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