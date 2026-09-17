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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Aia 12
Al-'Ankabut
12
29:12
وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ١٢
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّبِعُوا۟ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَـٰيَـٰكُمْ وَمَا هُم بِحَـٰمِلِينَ مِنْ خَطَـٰيَـٰهُم مِّن شَىْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ١٢
وَقَالَ
ﲗ
ٱلَّذِينَ
ﲘ
كَفَرُواْ
ﲙ
لِلَّذِينَ
ﲚ
ءَامَنُواْ
ﲛ
ٱتَّبِعُواْ
ﲜ
سَبِيلَنَا
ﲝ
وَلۡنَحۡمِلۡ
ﲞ
خَطَٰيَٰكُمۡ
ﲟ
وَمَا
ﲠ
هُم
ﲡ
بِحَٰمِلِينَ
ﲢ
مِنۡ
ﲣ
خَطَٰيَٰهُم
ﲤ
مِّن
ﲥ
شَيۡءٍۖ
ﲦﲧ
إِنَّهُمۡ
ﲨ
لَكَٰذِبُونَ
ﲩ
١٢
ﲪ
E os incrédulos dizem aos fiéis: Segui a nossa senda, e nos responsabilizaremos por vossas faltas! Qual! Não podemnem se responsabilizar pelas suas faltas, porque são impostores!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.