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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 99
Al-Anbiya
99
21:99
لو كان هاولاء الهة ما وردوها وكل فيها خالدون ٩٩
لَوْ كَانَ هَـٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةًۭ مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّۭ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٩٩
لَوۡ
ﲞ
كَانَ
ﲟ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲠ
ءَالِهَةٗ
ﲡ
مَّا
ﲢ
وَرَدُوهَاۖ
ﲣﲤ
وَكُلّٞ
ﲥ
فِيهَا
ﲦ
خَٰلِدُونَ
ﲧ
٩٩
ﲨ
Se houvessem aqueles sido deuses, não o teria adentrado; ali todos permanecerão eternamente,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.