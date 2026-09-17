Аллах предостерег людей от совершения грехов и напомнил о том, что очень скоро разверзнется преграда, которая отделяет людей от племен Йадудж и Маджудж. Эти два племени, принадлежащие к роду человеческому, распространяли на земле нечестие. Люди пожаловались на них Зуль-Карнейну, и тогда он построил преграду, которая отделила эти племена от окружающего мира. Однако незадолго до наступления конца света они сумеют прорваться через эту преграду и будут стремительно нападать на людей с каждой возвышенности. Это откровение свидетельствует о многочисленности этих племен и их умении быстро перемещаться по земле. Возможно, эта способность будет их физической особенностью. Может быть, они будут перемещаться по земле иным способом, без труда преодолевая большие расстояния. В любом случае, они одержат верх над остальными людьми и воцарятся на земле, так что каждому человеку придется принять участие в сражениях против них.