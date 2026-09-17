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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 95
Al-Anbiya
95
21:95
وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون ٩٥
وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٩٥
وَحَرَٰمٌ
ﱫ
عَلَىٰ
ﱬ
قَرۡيَةٍ
ﱭ
أَهۡلَكۡنَٰهَآ
ﱮ
أَنَّهُمۡ
ﱯ
لَا
ﱰ
يَرۡجِعُونَ
ﱱ
٩٥
ﱲ
Está proibido o ressurgimento de toda população que temos destruído; seus integrantes não retornarão,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.