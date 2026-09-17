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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Aia 90
Al-Anbiya
90
21:90
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ٩٠
فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًۭا وَرَهَبًۭا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَـٰشِعِينَ ٩٠
فَٱسۡتَجَبۡنَا
ﲬ
لَهُۥ
ﲭ
وَوَهَبۡنَا
ﲮ
لَهُۥ
ﲯ
يَحۡيَىٰ
ﲰ
وَأَصۡلَحۡنَا
ﲱ
لَهُۥ
ﲲ
زَوۡجَهُۥٓۚ
ﲳﲴ
إِنَّهُمۡ
ﲵ
كَانُواْ
ﲶ
يُسَٰرِعُونَ
ﲷ
فِي
ﲸ
ٱلۡخَيۡرَٰتِ
ﲹ
وَيَدۡعُونَنَا
ﲺ
رَغَبٗا
ﲻ
وَرَهَبٗاۖ
ﲼﲽ
وَكَانُواْ
ﲾ
لَنَا
ﲿ
خَٰشِعِينَ
ﳀ
٩٠
ﳁ
E o atendemos e o agraciamos com Yahia (João), e curamos sua mulher (de esterilidade); um procurava sobrepujar ooutro nas boas ações, recorrendo a Nós com afeição e temor, e sendo humildes a Nós.
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Tafsir Fathul Majid
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